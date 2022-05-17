Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı Kastamonu'da motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

- Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı

KASTAMONU - Kastamonu'da motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Kastamonu İsmailbey Mahallesi Silahtar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen motosiklet, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile düşen çocuk yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri ise olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title