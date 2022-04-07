Motosikletlilerin karıştığı kazalarda ölüm oranı yüzde 27 azaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motosikletlilerin karıştığı kazalarda ölüm oranı yüzde 27 azaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Motosikletlilerin karıştığı kazalarda ölüm oranı yüzde 27 azaldı

Geçen yılın ilk üç ayına göre motosikletli sürücülerin karıştığı kazalarda ölüm oranında yüzde 27 düşüş sağlandı.

Geçen yılın ilk üç ayına göre motosikletli sürücülerin karıştığı kazalarda ölüm oranında yüzde 27 düşüş sağlandı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; geçtiğimiz yılın ilk üç ayı ile 2022 yılının ilk 3 ayında yaşanan 100 bin motorlu taşıt başına düşen can kaybı sayısında yüzde 3'lük, motosiklet türü araçların karıştığı kazalardaki can kayıplarında ise yüzde 27'lik düşüş yaşandı. Pandemi dönemiyle yoğun mesai harcayan motokuryelerin bu ölüm oranlarının önemli bir kısmını oluşturduğu iddia edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title