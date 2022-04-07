Motosikletlilerin karıştığı kazalarda ölüm oranı yüzde 27 azaldı

Geçen yılın ilk üç ayına göre motosikletli sürücülerin karıştığı kazalarda ölüm oranında yüzde 27 düşüş sağlandı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; geçtiğimiz yılın ilk üç ayı ile 2022 yılının ilk 3 ayında yaşanan 100 bin motorlu taşıt başına düşen can kaybı sayısında yüzde 3'lük, motosiklet türü araçların karıştığı kazalardaki can kayıplarında ise yüzde 27'lik düşüş yaşandı. Pandemi dönemiyle yoğun mesai harcayan motokuryelerin bu ölüm oranlarının önemli bir kısmını oluşturduğu iddia edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa