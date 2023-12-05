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Motosikletliler birbirine çarptı, sürücü karşı yönden gelen kamyonun altına böyle girdi: 1 ölü, 1 yaralı

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Antalya'nın Serik ilçesinde önündeki motosiklete çarparak kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü karşı şeritte ilerleyen kamyonun altında kaldı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletliler birbirine çarptı, sürücü karşı yönden gelen kamyonun altına böyle girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Önündeki motosiklete çarptı, karşı şerittten gelen kamyonun altında kaldı

Kazanı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde önündeki motosiklete çarparak kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü karşı şerritte ilerleyen kamyonun altında kaldı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi, Tuzlaburun Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir grup genç motosikletiyle seyir halindeyken arkada bulunan motosikletin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önünde ilerleyen motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Reşit Altunçay ile yolcu Bahadır Demirdelen çarpmanın etkisiyle yola savuldu. Reşit Altunçay, karşı yönden gelen kamyonetin altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Altunçay'ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Demirdelen ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Altunçay'ın, cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza yerine gelen arkabalar ise fenalık geçirdi.

"Kaza kamerada"

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yolda ilerleyen iki motosikletten arkada gelenin öndeki çarptığı ve sürüklendiği anlar, kamyonun şahsın bir gencin üzerinden geçtiği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

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