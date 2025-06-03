Motosikletli Sürücünün Tehlikeli Akrobasi Gösterisi Kamerada

Motosikletli Sürücünün Tehlikeli Akrobasi Gösterisi Kamerada
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosikletin üzerine yatarak tehlikeli hareketler yapan sürücü, trafikteki diğer sürücüleri de tehlikeye soktu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Motosikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada: Motosikletin üzerine yatarak gitti

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosikletin üzerine yatarak trafikte seyreden sürücü yaptığıyla hayrete düşürdü.

Olay, İskenderun-Arsuz yolu Gökmeydan Mahallesi mevkiinde yaşandı. Çevre yolunda ilerleyen motosiklet sürücüsü, akrobatik hareketler yaparak trafikte kendi canını ve diğer araç sürücülerinin canını hiçe saydı. Motosikletin üzerine yatan sürücünün tehlikeli akrobasisi cep telefonu kamerasınca kaydedildi. İzleyenleri ürküten görüntüler hayrete düşürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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