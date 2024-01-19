Motosikletli Sürücü Yatarak Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Motosiklet tutkunlarının tehlikeli yolcukları yürekleri ağza getiriyor. Canının hiçe sayan bir motor kullanıcısı Bursa'da motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce yolculuk etti. Yürekleri ağza getiren görüntüler trafikteki vatandaşların kamerasına yansıdı.

Merkez Yıldırım İlçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde koruyucu elbisesi ve plakası olmayan bir sürücü, seyir halindeyken motosikletinin üzerine uzandı. Yatarak motosiklet kullanan sürücü, hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuğu gören bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüde, sürücünün yüzüstü yatarak motosikleti kullandığı ve hızla ilerlediği görüldü. Bir süre bu şekilde seyreden motosikletli gözden kayboldu.

Trafik ekipleri ise sürücüyü yakalamak için araştırma başlattı. - BURSA