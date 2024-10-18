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Motosikletli şüphelilerin silahlı saldırı anı kameralarda

Motosikletli şüphelilerin silahlı saldırı anı kameralarda
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Adana'da motosikletli şüpheliler, sokak yürüyen iki kişiye silahlı saldırı düzenlendi.

Adana'da motosikletli şüpheliler, sokak yürüyen iki kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı anbean güvenlik kamerasına yansırken şüpheliler defalarca ateş açmasına rağmen hedefi tutturamadı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli iki şüpheli, sokakta yürüyen 2 kişiye yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletin arkasında bulunan şahıs tabanca ile defalarca ateş açarak kaçtı. Şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmedi. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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