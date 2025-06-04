Motosikletli Saldırganlar İşyeri Kurşunladı, Çalışan Şans Eseri Kurtuldu

Motosikletli Saldırganlar İşyeri Kurşunladı, Çalışan Şans Eseri Kurtuldu
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Beylikdüzü'nde motosikletli iki şahıs, bir mobilya imalathanesine silahlı saldırı düzenledi. O esnada işyerinin önünde bulunan bir çalışan şans eseri mermilerin hedefi olmaktan kurtulurken, olay anı kameraya yansıdı.

Motosikletli saldırganlar işyeri kurşunladı, çalışan vurulmaktan şans eseri kurtuldu

Beylikdüzü'nde motosikletli şahıslar işyeri kurşunladı, O anlar kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde motosikletli iki şahıs, bir mobilya imalathanesine silahlı saldırı düzenledi. O sırada işyerinin önünde bulunan çalışan mermilerin hedefi olmaktan son anda kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre motosikletli iki şahıs, güpegündüz bir mobilya imalathanesini kurşunladı. Saldırganların mermileri ateşlediği anda işyeri önünde bulunan bir çalışan ise şans eseri mermilerin hedefi olmaktan son anda kurtuldu. 4 el ateş eden şahıslar olayın ardından motosikletle kayıplara karışırken, sokakta park halinde duran minibüse 2 mermi isabet etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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