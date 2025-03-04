Motosikletli Şahıs Mobilya Mağazasının Camlarını Kırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda motosikletli şahıs, mobilya mağazasının camlarını taş atarak kırdı.

Olay saat 00.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya mağazasında meydana geldi. İddiaya göre motosikletli şahıs, iş yeri önüne gelerek mağazaya taş attı. Atılan taş sebebiyle cam kırılırken, şahıs motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA