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Motosikletli şahıs çarşaflı kadınların üzerine sürerek korkuttu

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadını korkutan motosiklet sürücüsü kadınların üzerine motosikletini sürdü. O anlar kameraya yansıdı.

Motosikletli şahıs çarşaflı kadınların üzerine sürerek korkuttu

İki çarşaflı kadının üzerine motosiklet sürdüğü anları paylaştı

İSTANBUL - İstanbul'da kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadını korkutan motosiklet sürücüsü kadınların üzerine motosikletini sürdü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, İstanbul'da akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki motosikletli, kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadının üzerine motosikletini sürdü. İki kadını korkutan motosiklet sürücüsünden biri o anları internette paylaştı. Motosiklet sürücüsü görüntüyü, "Benim kaldırımda olmam suç değil, onların ülkemde olması suç" notuyla paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet İstanbul 3. Sayfa Haberler

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