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Motosikletli Polisler Vatandaşa Güven Veriyor

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Halk arasında 'Yunus Polisi' olarak bilinen motosikletli polis ekipleri, olaylara hızlı müdahale ederek vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlıyor. Eskişehir'de her gün 10 motosiklet ve 42 personel ile görev yapan ekipler, yaklaşık 250 ihbara intikal ediyor. Motosikletli polis olmak için 35 günlük kurs alan ekipler, olaylara 5-6 dakika daha hızlı müdahale edebiliyor.

Motosikletli polisler vatandaşa güven veriyor

Halk arasında 'Yunus Polisi' olarak bilinen ekibin hızlı müdahalesi olayların büyümesini engelliyor

Eskişehir'de her gün 10 motosiklet ve 42 personel ile ayda yaklaşık 250 ihbara intikal ediyorlar

Polis Memuru Oğuz:

"Motosikletli polis olmak için 35 günlük kurs alıyoruz"

"Olaylara yaklaşık 5-6 dakika daha hızlı müdahale edebiliyoruz"

ESKİŞEHİR - Özellikle yaz aylarında kullanılan ve trafiğe kapalı alanlara girmesinden dolayı olaylara müdahale hızını arttıran motosikletli polis ekipleri, vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında büyük rol oynuyor.

Motosikletli polis ekipleri, genel olarak mayıs ayının başlarında göreve başlayarak kasım ayına kadar halkın huzurunun ve güvenliğinin sağlanmasında büyük rol oynuyor. Görev yaptıkları süreçte olaylara en kısa sürede müdahale etmesiyle bilinen motosikletli polis ekipleri, vatandaşın polise olan güveninin de artmasını sağlıyor. Otomobil kullanan polis ekiplerine göre olay yerlerine yaklaşık 5 dakika daha erken varan motosikletli polis ekipleri, meydana gelen olayların büyümesini ve vatandaşların zarar görmesini engelliyor.

Eskişehir'de her gün sahada olan 10 motosiklet ve 42 personel ile ayda yaklaşık 250 ihbara intikal eden motosikletli polis ekipleri, bireysel silahlanma ve uyuşturucu ile mücadele açısından yoğun şekilde denetim gerçekleştiriyor. Halk arasında 'Yunus polisi' olarak bilinen motosikletli polisler, kent genelinde asayişin sağlanması açısı için gösterdikleri çabayla vatandaşın da takdirini topluyor.

"Motosikletli polis olmak için 35 günlük kurs alıyoruz"

Polis memuru olarak okullarından mezun olan personellerin atandıkları illerde alacakları 35 günlük kursun ardından motosikletli polis olabildiğini belirten Polis Memuru Oğuz, "Motosikletli polis timleri, polis okulunda aktif bir motosiklet eğitimi almamaktadır. Motosikletli polis olmak isteyen personeller, 35 günlük kurs sürecinden geçerler. İleri sürüş teknikleri, yüksek hızda manevra yapma, kapalı ve dar alanlarda hareket imkanı sağlayan kurslardan geçmektedir. Personellerimiz kursta başarılı oldukları takdirde sahaya katılıp bizlerle birlikte çalışmaktadır" dedi.

"Olaylara yaklaşık 5-6 dakika daha hızlı müdahale edebiliyoruz"

Motosikletli polislerin trafiğe kapalı alanlarda ilerleyebilmesi ve yoğun trafikten kaçabilmesinin sağladığı avantajla olaylara daha hızlı müdahale edebildiği belirten Polis Memuru Oğuz, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler anonslara 2-4 dakika ortalamasıyla intikal ediyoruz. Ekip otomobillerinin giremediği alanlara giriyoruz veya yaya trafiğinin olduğu bölgelerde motosiklet kullanarak anonslara daha hızlı ulaşabiliyoruz. Bu da vatandaşın polise olan güvenini arttırıyor. Ekip otolarına göre olaylara yaklaşık 5-6 dakika daha hızlı müdahale edebiliyoruz. Bu sebeple gittiğimiz olaylar büyümeden sonlandırmış oluyoruz. Daha büyük olayların önüne geçiyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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