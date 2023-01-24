Motosikletli kuryelere döner bıçağıyla saldıran 2 kişi yakalandı
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Eskişehir'de geçtiğimiz akşam motosikletli kuryelere yönelik gerçekleşen saldırının faili olduğu tespit edilen 2 şüpheli, olayda kullandıkları döner bıçağı ile birlikte yakalandı.
Eskişehir'de geçtiğimiz akşam motosikletli kuryelere yönelik gerçekleşen saldırının faili olduğu tespit edilen 2 şüpheli, olayda kullandıkları döner bıçağı ile birlikte yakalandı.
Geçtiğimiz gün gece saatlerinde Kumlubel ve Eskibağlar mahallelerinde motosikletli kuryelere yönelik gerçekleşen saldırı hakkında Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayın faillerinin yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalar sonucu, K.B. ve B.K. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa