Motosikletli kurye otobüs ile refüj arasında sıkıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sipariş dönüşündeki motosikletli kurye, otel servisi ile refüj arasında sıkıştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sipariş dönüşündeki motosikletli kurye, otel servisi ile refüj arasında sıkıştı. Yaralanan kuryenin yardımına, caddede seçim çalışması yapan AK Parti ekibi koştu.

Kaza; Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Doğu Garajı istikametinden İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki Eyyüp Yılmaz Seçkinülkü'nün kullandığı 07 BFD 895 plakalı motosiklet, aynı istikamette gitmekte olan İbrahim Kutlu'nun kullandığı 07 AYP 173 plakalı otel servis otobüsünün solundan geçmek isterken otobüs ile refüj arasında sıkıştı.

Yardımına AK Parti ekibi koştu

Kazada motosikletten düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü Eyyüp Yılmaz Seçkinülkü'nün yardımına kaza sırasında cadde üzerinde seçim çalışması yapan aralarında AK Parti eski il başkanı Av. Rıza Sümer ve milletvekili adaylarının da aralarında bulunduğu AK Parti heyeti koştu. Yaralı, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, AK Partililer seçim çalışmasına kaldıkları yerden devam ettiler. - ANTALYA