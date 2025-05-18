Motosikletli Kurye Kadına Çarptı, Olay Yerinden Kaçtı

Motosikletli Kurye Kadına Çarptı, Olay Yerinden Kaçtı
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Bursa'da motosikletli bir kurye, yolun karşısına geçen bir kadına çarptıktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı kadın, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan kuryeyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yolun karşısına geçen kadına çarptı, yaralı kadını olay yerinde bırakıp böyle kaçtı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki motosikletli bir kurye, cadde üzerinde yürüyen bir kadına çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralı kadının yardımı çevredekiler yetişti.

Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş, Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde hızla seyreden motosikletli kurye, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla yol kenarına alındı. Yere düşen kuryenin ise kalktıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan motosikletliyi yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - 3.Sayfa
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