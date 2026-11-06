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Motosikletli kurye Elazığ'da köpeğe çarparak yaralandı, o anlar kameraya yansıdı

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Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halindeki motosikletli kurye, aniden önüne çıkan köpeğe çarparak yaralandı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilip kurye yere düştü, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da yola çıkan köpeğe çarpan motosikletli kurye yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan kurye, aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybeden kurye, motosikletin devrilmesiyle yere düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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