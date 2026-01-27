Haberler

Ön kaldıran motosikletli park halindeki araca çarptı

Ön kaldıran motosikletli park halindeki araca çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de, ön kaldırarak ilerleyen bir motosikletli park halindeki bir araca çarparak olay yerinden kaçtı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Arnavutköy'de ön kaldırarak ilerleyen motosikletli, park halindeki bir araca çarptıktan sonra durmadan olay yerinden kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Arnavutköy Merkez Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ön kaldırarak ilerleyen motosikletli, yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan kişi yere düştü. Kazayı gören otomobil sahibi koşarak olay yerine geldi. Motosikletlinin kaçmaya çalıştığını fark eden araç sahibi, şahsı kapüşonundan tutarak durdurmak istedi ancak başarılı olamadı. Motosikletli, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kaza anı ve yaşanan kovalamaca çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletlinin ön kaldırdığı, park halindeki araca çarptığı, yolcunun yere düştüğü ve ardından motosikletlinin kaçtığı anlar net şekilde görüldü.

Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar

Trump'ın gizli planı ifşa oldu! Donanma kapılarına kadar dayandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da durdurulan araçtan 45 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Bagajı açan polisler şok geçirdi! İçinden onlarcası çıktı
NTV'nin işten çıkardığı Hüseyin Günay'ın yeni adresi belli oldu

Skandal sözleri sonrası NTV işine son vermişti! Yeni adresi belli oldu
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
Antalya'da durdurulan araçtan 45 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Bagajı açan polisler şok geçirdi! İçinden onlarcası çıktı
Anlaşmaya yanaşmadılar, bedeli ağır oldu! Trump o ülkeye cezayı kesti

Piyasaları karıştıran karar! Trump en ağır cezayı kesti
Benzine yeni zam! Psikolojik sınır aşıldı

Yeni zam pompaya yansıdı! Psikolojik sınır bir kez daha aşıldı