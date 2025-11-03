Motosikletli, Kaza Anından Son Anda Kurtuldu

Bursa Gemlik yolu üzerinde seyir halinde olan bir motosikletli, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik istikametinde seyreden motosiklet sürücüsü, aniden kontrolden çıkan bir otomobilin karşı yöne savrulduğunu fark etti. Motosikletli refleksle manevra yaparak otomobille çarpışmaktan kıl payı kurtuldu.

Korku dolu anlar, sürücünün kask kamerası tarafından anbean kaydedildi. - BURSA