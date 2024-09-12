Motosikletli İki Yolcu Yatakla Yolculuk Yaptı

Motosikletli iki yolcu aralarına aldıkları yatakla beraber yolculuk yaptı. Görenleri hayretler içine düşüren olay motosiklette airbag ilk defa görüyorum dedirtti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde motosikletli iki kişi aralarına aldıkları yatakla trafiğe çıktı. İnsanlara aldırış etmeden yolculuğuna devam eden sürücü ayaklarının altına aldığı halıyla beraber can sağlığını hiçe sayarak yolculuğa devam etti. Amatör kameraya yansıyan görüntüler bu kadar da olmaz dedirtti. - BURSA