Motosikletli gençlerin havada savrulduğu kaza kamerada

Motosikletli gençlerin havada savrulduğu kaza kamerada
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dönüş yapmak için manevra yapan hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gece saatlerinde Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, cadde üzerinde manevra yapan Y.K. (57) idaresindeki 34 TC 2037 hafif ticari araç ile Berat Ü. (20) idaresindeki 41 AUS 376 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan Ekrem C. (26) metrelerce savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü Y.K. gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın cadde üzerinde manevra yaptığı sırada aynı istikamete giden motosikletin çarpması ve motosiklette bulunan 2 kişinin metrelerce savrularak, yerde motosiklet ile birlikte sürüklenmeleri yer alıyor. - SAKARYA

