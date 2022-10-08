Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı 3. Sayfa Haberleri Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı Kaza öncesi başka bir otomobilin çarparak motosikleti düşürdüğü ortaya çıktı Erzurum Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda üniversite öğrencisi motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı Kaza öncesi başka bir otomobilin çarparak motosikleti düşürdüğü ortaya çıktı ERZURUM - Erzurum Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda üniversite öğrencisi motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazada motosiklet sürücüsünün yoldan geçen bir otomobilin çarpması sonucu yere düşerek servis aracının altında kaldığı belirlendi. Geçtiğimiz gün üniversite kavşağında meydana gelen trafik kazasında Mustafa Yasin Kurtuluş kontrolünde olan 60 KV 131 plakalı motosiklet yoldan geçen bir otomobilin çarpması sonucu dengesini kaybederek devrildi. Bu sırada yoldan geçen 25 S 0170 plakalı servis aracının altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Polis araç kamerasına yansıyan görüntüler sonrası kazayla ilgili incelemelerini genişletti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Motosiklet Erzurum 3. Sayfa Haberler

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