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Motosikletli Çocuğa Kaçarken 3 Bin 702 TL Ceza

Motosikletli Çocuğa Kaçarken 3 Bin 702 TL Ceza
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Hatay'da, trafikte ön kaldırarak ilerleyen ve bir araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçan 17 yaşındaki motosikletli çocuğa 3 bin 702 TL idari para cezası verildi.

Hatay'da ön kaldırarak trafikte ilerleyen ve bir araca çarparak olay yerinden kaçan motosikletli çocuğa 3 bin 702 TL idari para cezası uygulandı.

Geçtiğimiz günlerde Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde yaşanan kazada; trafik kurallarını hiçe sayarak ön kaldıran sürücü, bir süre sonra karşı yönden gelen araca çarpmış ve olay yerinden kaçmıştı. Canını ve trafiği hiçe sayan sürücünün arkasına bakmadan kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Konuyla ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırma sonucunda, söz konusu sürücünün 17 yaşındaki M.S. olduğu tespit edildi. Sürücüye 3 bin 702 TL idari para cezası uygulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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