Motosikletli Akrobatik Hareketler Yapan Şahsa 73 Bin Lira Ceza

Sakarya'nın Karasu ilçesinde motosikletle trafikte akrobatik hareketler yapan şahsa 73 bin lira para cezası kesildi ve motosikletine el konuldu. Ekipler, trafiği tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı denetimlerini sürdürüyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde motosikletiyle trafikte akrobatik hareketler yaparak hem kendi hem de vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan şahsa yaklaşık 73 bin lira cezai işlem uygulanırken motosikletine el konuldu.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından motosikletlere yönelik sıkı denetimler hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ilçede 'tek teker' lakabıyla tanınan M.B.B. isimli şahıs, ekiplerin merceğine takıldı. Yapılan incelemelerde, şahsın motosikletiyle tek teker kaldırarak çevresinde gürültü ve görüntü kirliliğine sebep olduğu, trafikte akrobatik hareketlerle büyük tehlike oluşturduğu belirlendi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen işlemde şahsa yaklaşık 73 bin lira para cezası uygulanırken motosikletine el konuldu ve araç trafikten men edildi. Ayrıca, 'trafiği tehlikeye düşürme' suçundan hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
