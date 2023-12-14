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Motosikletlerden Yemek Çalan Şahıslar Kameralara Yansıdı

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Kasımpaşa ve Kağıthane'de meydana gelen olaylarda, kuryelerin motosikletlerinden yemek çalan şahısların hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kasımpaşa'da iki şahıs, teslimat için bir apartmana giren kuryenin park halindeki motosikletinden başka bir müşteriye teslim edeceği sipariş yemeği çaldı. Kağıthane'de ise iki farklı olayda kuryenin motosikletinden yemek çalan şahıs, koşarak olay yerinde uzaklaştı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Olay, önceki ay Beyoğlu Kasımpaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye elindeki siparişi teslim etmek üzere adresin önüne gelerek motosikletini park etti. O esnada motosikletin yanına gelen iki şahıs, kurye sepetini açarak başkasına verilmek üzere bekleyen yemek poşetini aldı. O esnada şahıslardan birisi uzun süre çevreyi gözetlerken, diğer şahıs tekrar motosikletin yanına geldi. İkinci kez sepeti açan şahıs, yine bir başka yemek poşetini daha çalarak gözden kayboldu. İki şahsın, hırsızlık yaptığı esnada çevreden geçen vatandaşlardan dolayı panik olmamaları dikkat çekti. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Moto kuryelerin siparişini hedef aldılar

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde önceki ay yaşanan olayda ise motokurye bir eve teslimat yapmak için motosikletini park etti. O esnada uzaktan motokuryeyi gözlemleyen bir şahıs, kimsenin olmadığın fark ettiği bir anda sepeti açarak başkasına ait olan yemek poşetini çaldı. Ardından saniyeler içinde koşarak uzaklaşan şahıs, gözden kayboldu. Olayın ardından siparişi teslim ederek motosikletinin yanına gelen motokurye, siparişin çalındığını fark etmeyerek yoluna devam etti.

Kaşla göz atasında siparişi çaldı

Çeliktepe Ulubatlı Caddesi'nde önceki hafta Pazar günü yaşanan olayda, bir kurye yine siparişi bırakmak için binaya girdi. Bunu fırsat bilen bir şahıs ise hızla gelerek çantadan siparişi çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlıklar kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kasımpaşa Kağıthane 3. Sayfa Güncel Haberler

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