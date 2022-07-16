İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Yeniceköy Mahallesi Balkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Furkan Y. (25) yönetimindeki 16 AEV 136 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Burhan B. (26) yönetimindeki plakasız motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüleri ile Furkan Y.'nin kullandığı motosiklette bulunan ikiz kardeşi Ferhat Y. (25) yaralandı. Kaza sonucu yaralanan 3 genç, olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Furkan Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Motosiklet İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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