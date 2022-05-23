Motosikletler çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı - Haberler

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Motosikletler çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosikletler çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülük Mahallesi Şehir Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 2 motosiklet çarpıştı. Motosikletlerin perte çıktığı, parçalarının ardından yola savrulduğu kazada, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlı ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 2 sürücü ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kullanılamaz hale gelen motosikletlerde incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet, Kayseri, Polis, Savaş, 3. Sayfa, Haberler

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