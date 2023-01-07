Motosikletler çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır dört kişi yaralandı. Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır dört kişi yaralandı. Kaza, 14.30 sıralarında Aydın-Muğla karayolu Çine istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üst geçit mevkiinde Çine istikametine seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen Eşref A. yönetimindeki kasalı motosiklete şerit değiştirdiği sırada, aynı istikamette ilerleyen 09 AGV 812 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletlerdeki dört kişiden ikisi ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan Eşref A., Semiha A. ile diğer motosiklette bulunan ismi öğrenilemeyen iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Mahallesi Aydın 3. Sayfa Haberler

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