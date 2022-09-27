Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motosikletle uyuşturucu madde dağıtan şüpheliler yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Motosikletle uyuşturucu madde dağıtan şüpheliler yakalandı

Antalya'da motosikletle uyuşturucu madde dağıtımı yapan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'da motosikletle uyuşturucu madde dağıtımı yapan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin üst ve ev aramalarında kubar esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirilirken, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin TL'ye el konuldu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından, Kepez İlçesinde E.T. ve A.B. isimli şahısların motosiklet ile dağıtım uyuşturucu madde sattıklarının tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri Yeni Emek mahallesinde durdurarak yakaladı. Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 97 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, hassas terazi, pompalı av tüfeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin TL gelir, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title