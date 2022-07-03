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Son dakika haberleri | Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gelişmesine göre Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada Adana'da bir kişinin hareket halindeki motosikleti ayaklarıyla kullanması görenleri hayrete düşürdü Adana'da bir kişinin hareket halindeki motosikleti ayaklarıyla kullanması görenleri hayrete düşürdü.

Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

Adana'da bir kişinin hareket halindeki motosikleti ayaklarıyla kullanması görenleri hayrete düşürdü

ADANA - Adana'da bir kişinin hareket halindeki motosikleti ayaklarıyla kullanması görenleri hayrete düşürdü.

Seyhan ilçesi D-400 karayolunda motosiklet süren bir kişinin direksiyonu ayakları ile kullanması tehlike oluşturdu. Sürücü kendisini görenlerin bakışları arasında hızlı bir şekilde motosikleti ayaklarıyla kullanmaya devam etti. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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