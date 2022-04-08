Motosikletle kaçan ev hırsızları JASAT'tan kaçamadı - Haberler

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Motosikletle kaçan ev hırsızları JASAT'tan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosikletle kaçan ev hırsızları JASAT'tan kaçamadı

Niğde'de evden hırsızlık yapan 2 şüpheli JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de evden hırsızlık yapan 2 şüpheli JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen faili meçhul olaylarının aydınlatılmasına yönelik jandarma dedektiflerince (JASAT) çalışma başlatıldı. Ekipler, geçtiğimiz 4 Şubat'ta meydana gelen evden hırsızlık olayı şüphelilerini tespit edilerek yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Niğde, JASAT, 3. Sayfa, Haberler

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