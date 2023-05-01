Motosikletle işe giden mesai arkadaşlarını ölüm ayırdı

Antalya'da otomobil aynı güzergahta ilerleyen motosiklete çarptı. Otomobil aydınlatma direğini çarparak durabilirken, motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kazada 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sırasında Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent merkezine seyir halindeki Hamdi K. (23) idaresindeki 38 NF 052 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Ali Karagöz (40) idaresindeki 07 ATC 041 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet refüje devrilirken ve işe gitmek üzere yola çıkan Muratpaşa Belediyesi personelleri Ali Karagöz ve arkasındaki yolcu İrfan Koca (41) yola savruldu. Kontrolden çıkan otomobil ise kayarak refüj kenarındaki betona ve ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Karagöz ve İrfan Koca, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil içinde sıkışan yolcu Feyza A. (22), itfaiye ve sağlık ekiplerinin çabası ile kurtarıldı. Sürücü Hamdi K. ve Feyza A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri personeli olan Ali Karagöz, hastanede yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti, İrfan Koca'nın ise ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.

Otomobil, hurdaya dönerken yerde bir alkol şişesinin olduğu görüldü. Alkolmetreyi üfleyen otomobil sürücüsü 6.00 promil alkollü çıktı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA