Motosikletle Halı Taşıyan Sürücü Trafiği Tehlikeye Attı

Bahçelievler'de motosikletle halı taşıyan sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar kameraya yansıdı.

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir motosiklet sürücüsü 2 tane büyük halı taşıdı. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan şahıs bu kadarına da pes dedirtti. Trafikte üzerindeki ağırlıklar nedeniyle motosiklet sürücüsünün güçlükle ilerlediği görüldü. Trafik güvenliğinin tehlikeye atıldığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL