Motosikletle Halı Taşıyan Sürücü Trafiği Tehlikeye Attı

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir motosiklet sürücüsü 2 tane büyük halı taşıdı. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan şahıs bu kadarına da pes dedirtti. Trafikte üzerindeki ağırlıklar nedeniyle motosiklet sürücüsünün güçlükle ilerlediği görüldü. Trafik güvenliğinin tehlikeye atıldığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
