Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Muayenesi olmayan motosikleti kaza mahallinden kaçırdılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması neticesinde 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Muayenesi olmadığı öğrenilen motosiklet ise olay yerinden kaçırıldı.

Kaza, Gebze Mustafapaşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, 41 YP 206 plakalı Dacia marka hafif ticari araçla 701 sokağa dönmek istediği esnada, karşı yönden gelen motosikletliyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Polis gelmeden önce, yaralıların arkadaşlarının ise muayenesi olmayan motosikleti olay yerinden kaçırdığı öğrenildi.

Kaza sebebiyle hafif ticari araç hasar alırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.