Motosikletle gezen arkadaşları kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosiklet ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Hatay yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İslahiye istikametinden Hatay istikametine doğru seyir halinde olan Efe Rıdvan Soy idaresindeki 27 ADL033 plakalı motosikletin, İslahiye'nin 1 nolu konteyner kentinden çıkan D.H. idaresindeki 34 SY 0976 plakalı araca hafif çarpmasıyla motosiklet, refüje takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü Efe Rıdvan Soy ile arkasında oturan Bedirhan B. ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efe Rıdvan Soy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Ağır yaralı Bedirhan B. ise ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Araç sürücüsü D.H. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP