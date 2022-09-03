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Motosikletle geldiler, yol kenarındaki şahıslara kurşun yağdırıp kaçtılar

3. Sayfa Haberleri

Motosikletle geldiler, yol kenarındaki şahıslara kurşun yağdırıp kaçtılar Esenyurt'ta gece saatlerinde motosikletli kişi yada kişiler, yol kenarında bekleyen şahıslara kurşun yağdırıp kaçtı.

Motosikletle geldiler, yol kenarındaki şahıslara kurşun yağdırıp kaçtılar

İSTANBUL - Esenyurt'ta gece saatlerinde motosikletli kişi yada kişiler, yol kenarında bekleyen şahıslara kurşun yağdırıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bir tanesi kurtarılamayarak hayatını kaybederken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, motosikletli kişi yada kişiler, yol kenarında bekleyen Ahmet Karatay ve Murat Ö.'ye kurşun yağdırıp kaçtı. Saldırıda Ahmet Karatay, ağır yaralanırken, Murat Ö. ise hafif yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ahmet Karatay, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Bir cinayet olmuş. Gece 01.00-01.30 sıralarında oluyor. Ama biz de bir şey bilmiyoruz neden olduğunu. Olayın içinde motosikletli şahıslar var deniyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - 3. Sayfa

Esenyurt 3. Sayfa Haberler

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