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Motosikletle gelen hırsızlar saniyeler içinde kıyafet çaldı

3. Sayfa Haberleri

Motosikletle gelen hırsızlar saniyeler içinde kıyafet çaldı

Eskişehir'de bir tuhafiye dükkanının önünde asılı halde duran şişme yelek ve sweatshirtü çalarak kayıplara karışan motosikletli 2 şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı.

Eskişehir'de bir tuhafiye dükkanının önünde asılı halde duran şişme yelek ve sweatshirtü çalarak kayıplara karışan motosikletli 2 şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Sütlüce Mahallesi Demirkapı Sokak'ta bulunan bir tuhafiye dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle gelen 2 şüpheli, dükkanın önünde asılı halde bulunan 1 adet şişme yelek ile 1 adet sweatshirtü çalarak kayıplara karıştı. Yoldan geçen bir kişinin söylemesiyle olayı fark eden işletme sahibi Fatma Araba, "İçeriye girdiğim 5 dakikalık sürede şişme yelek ve sweatshirt çaldılar" dedi.

"Şişme yelek ve kapüşonlu sweatshirt 5 dakika içinde çalındı"

Olay anına anlatan Fatma Araba, güvenlik kamerasına yakalanan şüpheliler 500 lira değerindeki kıyafetleri çok kısa bir sürede çalarak kaçtığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"3-4 şahıs, 2'si motosikletli, içeriye girdiğim 5 dakikalık sürede şişme yelek ve sweatshirt çaldı. Dükkanın önünden çaldılar. Hiç fark etmedim. Ben dükkanın önünde dikilirken hiç kimse yoktu. Şişme yelek ve kapüşonlu sweatshirt 5 dakika içinde çalındı. İçeri girdiğimde bir amca gelip 'Kızım götürüyorlar' dedi. Dışarı çıktığımda motosikletle gidiyorlardı. İkisi yaklaşık 500 lira değerinde." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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