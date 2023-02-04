Motosikletle gelen hırsızlar saniyeler içinde kıyafet çaldı

Eskişehir'de bir tuhafiye dükkanının önünde asılı halde duran şişme yelek ve sweatshirtü çalarak kayıplara karışan motosikletli 2 şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı.

Eskişehir'de bir tuhafiye dükkanının önünde asılı halde duran şişme yelek ve sweatshirtü çalarak kayıplara karışan motosikletli 2 şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Sütlüce Mahallesi Demirkapı Sokak'ta bulunan bir tuhafiye dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle gelen 2 şüpheli, dükkanın önünde asılı halde bulunan 1 adet şişme yelek ile 1 adet sweatshirtü çalarak kayıplara karıştı. Yoldan geçen bir kişinin söylemesiyle olayı fark eden işletme sahibi Fatma Araba, "İçeriye girdiğim 5 dakikalık sürede şişme yelek ve sweatshirt çaldılar" dedi.

"Şişme yelek ve kapüşonlu sweatshirt 5 dakika içinde çalındı"

Olay anına anlatan Fatma Araba, güvenlik kamerasına yakalanan şüpheliler 500 lira değerindeki kıyafetleri çok kısa bir sürede çalarak kaçtığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"3-4 şahıs, 2'si motosikletli, içeriye girdiğim 5 dakikalık sürede şişme yelek ve sweatshirt çaldı. Dükkanın önünden çaldılar. Hiç fark etmedim. Ben dükkanın önünde dikilirken hiç kimse yoktu. Şişme yelek ve kapüşonlu sweatshirt 5 dakika içinde çalındı. İçeri girdiğimde bir amca gelip 'Kızım götürüyorlar' dedi. Dışarı çıktığımda motosikletle gidiyorlardı. İkisi yaklaşık 500 lira değerinde." - ESKİŞEHİR