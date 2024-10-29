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Motosikletle gelen beceriksiz kundakçılar, 3. denemede iş yerini ateşe verdi

Motosikletle gelen beceriksiz kundakçılar, 3. denemede iş yerini ateşe verdi
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Hatay'da motosikletle gelen 2 şahsın mağazayı 3. denemede ateşe verdiği anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da motosikletle gelen 2 şahsın mağazayı 3. denemede ateşe verdiği anlar kameraya yansıdı. Kundakçıların ateşe verdiği iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Geçtiğimiz günlerde Reyhanlı İlçesi Şehit Arda Güder Caddesi'nde alevlere teslim olan iş yerinin kundaklandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; mağazaya motosiklet gelen 2 kişinin kapıyı kırarak iş yerine girdiği görüldü. Mağazaya yakıt döken şahıs, yanındaki çakmakla 3. dönemede iş yerini ateşe verdi. Beceriksiz kundakçının ateşe verdiği iş yeri kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken iş yeri kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekiplerinin şahısları bulmak için çalışmalara devam ettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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