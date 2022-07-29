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Motosikletle geldiler, kuaföre kurşun yağdırıp kaçtılar

Motosikletle geldiler, kuaföre kurşun yağdırıp kaçtılar

Küçükçekmece'de bir erkek kuaför dükkanında çalışan genç, dinlenmek için dışarıda oturduğu sırada motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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Küçükçekmece'de bir erkek kuaför dükkanında çalışan genç, dinlenmek için dışarıda oturduğu sırada motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda bacağından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, erkek kuaföründe çalışan bir genç, dinlenmek için dükkanın önünde oturmaya başladı. Bu sırada motosikletle iş yerinin önüne gelen iki kişi, oturan gence ateş edip kaçtı. Kurşunların hedefi olan genç bacağından vurularak kanlar içinde yere yığıldı. İş yerinde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimliklerini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece Kuaför 3. Sayfa Güncel Haberler

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