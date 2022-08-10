Haber : Motosikletle define aramaya giden şahısları polis yakaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motosikletle define aramaya giden şahısları polis yakaladı

 - Güncelleme:
Motosikletle define aramaya giden şahısları polis yakaladı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde define aramak için motosikletle sit alanına giren 2 şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde define aramak için motosikletle sit alanına giren 2 şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki sit alanı civarında motosiklet ile gezen iki şahıs şüphe üzerine polis tarafından durduruldu. Şahısların yapılan üst aramasında maden aramakta kullanılan bir adet el dedektörü ve yine maden aramakta kullanılan çubuklar ele geçirildi. Olayın ardından S.A ve D.Y isimli şahıslar Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Hisarcık 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title