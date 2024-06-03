Motosikletle çarptığı bariyeri yerinden söktü...O anlar kamerada

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir motosiklet sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonrası bariyere çarpıp yerinden söktüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde motosiklet sürücüsü bir anlık dalgınlıkla fark edemediği otomatik bariyere çarptı. Yaşanan olay kameralara saniye saniye yansırken motosikletle bariyere dalan sürücü, bariyeri parçalayarak geçti. Kontrolünü de kaybeden ismi öğrenilemeyen sürücü, motosikletin devrilmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen yakınları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Yaşanan kaza kameraya yansıdı.