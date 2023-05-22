Motosikletle bisiklet çarpıştı 3 kişi yaralandı

Düzce Valisi Cevdet Atay, Kervan Kavşağı mevkiinde yunus polislerinin kullandığı motosikletle bisikletin karıştığı kazada yaralanan 3 kişiye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaza Düzce D-100 karayolu Kervan kavşağı mevkiinde 21 Mayıs günü meydana geldi. Alınan bilgilere göre Komiser Yardımcısı A. G. idaresindeki motosiklet, bisikleti ile yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan L. A.'ya ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve bisiklet savruldu. Kazada komiser yardımcısı A.G. polis memuru Ü. Ü. ve bisiklet sürücüsü L.A. yaralandı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, tedavileri tamamlanıp görevine başlayan Komiser Yardımcısı A.G. polis memuru Ü. Ü. ve bisiklet sürücüsü L.A. evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. - DÜZCE