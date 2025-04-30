Motosikletle akrobatik hareketler yaptı, cezadan kaçamadı

Gaziantep'te trafikte ilerleyen motosikletli genç, yaptığı tehlikeli hareketlerle hem kendi canını hiçe saydı hem de diğer sürücüleri zor durumda bıraktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gaziantep'te 28 Nisan pazartesi günü, Şehitkamil ilçesi İpek Yolu üzerinde, motosikletiyle seyir halinde ilerleyen A.S isimli sürücü akrobatik hareketler yaparak kendi canını ve trafikteki sürücüleri zor durumda bıraktı. Şahsın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine görüntüleri ihbar kabul eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda trafiği ve kendi canını tehlikeye atan motosiklet ve sürücüsünün kimliği tespit edildi. A.S. isimli sürücüye, trafikte yakın takip, kask takmamak, saygısız araç kullanmak maddelerinden toplam 5 bin 146 TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep Valiliği ise sürücü hakkında yasal işlem başlatılarak idari para cezası uygulandığını açıkladı. Valiliğin yaptığı açıklamada, "28.04.2025 günü bir sosyal medya platformundan Şehitkamil İlçesi İpekyolu üzerinde bir motosiklet ile akrobatik hareketler yapılarak trafiğin tehlikeye düşürüldüğü görüntüler ihbar kabul edilerek Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma sonucu; Araç ve sürücüsü tespit edilmiş, A.S. isimli sürücüye mevzuatın trafikte yakın takip, kask takmamak, saygısız araç kullanmak maddelerinden toplam 5 bin 146 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP