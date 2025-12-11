Haberler

Hatay'da akrobatik hareket pahalıya patladı
Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde motosikletiyle trafikte akrobatik hareket yaparak tehlikeye atan M.K.K.'ya 21.837 TL ceza kesildi. Şahıs, ehliyetsiz sürüş ve kask takmama gibi maddelerden de ceza aldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde motosikletiyle trafikte akrobatik hareketler yaparak hem kendi hem de vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan şahsa 21 Bin 837 cezai uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 26 Kasım 2025 tarihinde saat 21.45 civarı Kırıkhan Çevreyolu üzerinde motosikletle akrobatik hareketler yaparak genel trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen M.K.K. adlı şahıs olduğu belirlendi.

Motosiklet sürücüsü M.K.K.'ya ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak, akrobatik hareketler yapmak maddelerinden toplam 21 bin 837 TL idari para cezası uygulandı. - HATAY

