Motosikletiyle kaza yapan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

ISPARTA (İHA) - Isparta nın Eğirdir ilçesinde motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza Isparta'ya Eğirdir ilçesi Eyüpler Köyü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Şükrü Gürfidan motosikletiyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve motosikletiyle şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 24 yaşındaki Şükrü Gürfidan olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Şükrü Gürfidan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa