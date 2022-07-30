Motosikletiyle gerilim hattının direğine çarpan Semih, hayatını kaybetti - Haberler

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Motosikletiyle gerilim hattının direğine çarpan Semih, hayatını kaybetti

Motosikletiyle gerilim hattının direğine çarpan Semih, hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motosikletiyle yüksek gerilim hattına çarpan genç, hayatını kaybetti.

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motosikletiyle yüksek gerilim hattına çarpan genç, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Mahallesi Ulucanlar Sokak üzerinde meydana gelen kazada, motosikletiyle evine giden Semih Kutlu (22), yüksek gerilim hattının direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalede Semih Kutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Olay yerine gelen Kutlu'nun yakınları da gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz gencin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Haberler

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