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Kırıkkale'de Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Dereye Düştü

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Kırıkkale'de ehliyetsiz olduğu belirlenen bir sürücü, motosikletiyle demir korkuluklara çarptıktan sonra 5 metre yükseklikten dereye düştü. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de motosikletiyle demir korkuluklara çarpan ehliyetsiz sürücü, 5 metre yükseklikten dereye düştü.

Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü F.U.Y. idaresindeki plakasız motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Şehit Adnan Doğu Caddesi'nden geçen Çoruhözü Deresi'nin demir korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü, demir korkulukları aşarak 5 metre yükseklikten dereye düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla dereden çıkartıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Kırıkkale İtfaiye Trafik Kazaları 3.Sayfa Haberler

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