Üye Girişi
Haberler

Ehliyetsiz sürücü motosikletiyle demir korkuluğa çarptı ve dereye düştü

Güncelleme:

Kırıkkale'de ehliyetsiz bir sürücü, motosikletiyle demir korkuluklara çarptıktan sonra 5 metre yükseklikten dereye düştü. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi.

Motosikletiyle demir korkuluğa çarpan ehliyetsiz sürücü, dere kenarına düştü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de motosikletiyle demir korkuluklara çarpan ehliyetsiz sürücü, 5 metre yükseklikten dereye düştü.

Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü F.U.Y. idaresindeki plakasız motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Şehit Adnan Doğu Caddesi'nden geçen Çoruhözü deresinin demir korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü, demir korkulukları aşarak 5 metre yükseklikten dereye düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla dereden çıkartıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale İtfaiye Trafik Kazaları 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

11-12 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Fenerbahçe - Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe - Alanyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Aston Villa - Manchester United maçı CANLI izle! 11 Şubat Aston Villa - Manchester United maçı canlı yayın izle! Fenerbahçe - Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'i! FB - Alanyaspor maçı 11'inde kimler var, ilk 11'de yer alan futbolcular kim? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe - Alanyaspor maçı CANLI izle! 11 Şubat Fenerbahçe - Alanyaspor maçı canlı yayın izle! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DİSK Başkanı kim oldu? DİSK Genel Başkanlık seçim sonuçları belli oldu mu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
title