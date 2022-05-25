Motosikletinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı - Haberler

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Motosikletinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Motosikletinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Samsun'da motosiklet ile seyir halindeyken şüphe üzerine durdurulan bir kişi 3 paket metamfetamin ile yakalandı.

Samsun'da motosiklet ile seyir halindeyken şüphe üzerine durdurulan bir kişi 3 paket metamfetamin ile yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan M.C.'nin motosikletinde yapılan aramada 3 paket halinde 43,10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.C. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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