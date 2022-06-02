Motosikletlinin park halindeki minibüse çarpma anı kamerada - Haberler

Motosikletlinin park halindeki minibüse çarpma anı kamerada Motosikletlinin park halindeki minibüse çarpma anı kamerada Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet, park halindeki minibüse çarptı, sürücüsü yaralandı. Motosikletlinin park halindeki minibüse çarpma anı kamerada BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet, park halindeki minibüse çarptı, sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey caddesi üzerinde meydana geldi. Mahmutesatbey caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Berkay Doğanyönetimindeki 16 KHS 85 plakalı motosiklet, Elmas sokaktan caddeye çıkan Selçuk Dursunyönetimindeki 16 SD 412 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yol kenarında park halindeki 16 S 6392 plakalı minibüse arkadan çarparak durabildi. Başını minibüsün camına çarpan sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralı gencin, fırından ekmek alıp evine gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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