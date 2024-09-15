Motosikletin Otomobile Saplandığı Kaza Anı Kamerada

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletin dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi saplandığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza ;Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Gözübenli Parkı önünde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, ara yoldan çıkan otomobile ok gibi saplandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerini 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yere savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü ilk kontrollerin ardından tedavisi için Gaziantep Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - HATAY