Motosikletin otomobile çarptığı anlar kameraya yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan ve ehliyeti olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine toplam 18 bin 380 TL para cezası uygulandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza; Aşağı Hisar Mahallesi 4588. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ayşe Tuğçe Tosunoğlu'nun kullandığı 07 AEA 570 plakalı otomobil ile Burak Duru'nun kullandığı 07 BGR 403 plakalı motosiklet kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrolde ehliyeti olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne ve motosikletini ehliyetsiz bir kişiye kullandıran motosiklet sahibine ayrı ayrı 8 bin 190'ar lira para cezası uygulandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ile otomobil çarpışması ve devamında motosiklet sürücüsünün savrularak yaralanması yer aldı. - ANTALYA