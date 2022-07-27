Motosikletin çarptığı çocuk yaralandı Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosikletin çarptığı çocuk yaralandı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosikletin çarptığı çocuk yaralandı. Olay, Gaziantep'in Nizip İlçesi Mustafa kökmen Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, ışıklarda su satan çocuğa motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi oradan geçen jandarma ekipleri yaptı. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip devlet hastanesine kaldırılırken, vatandaşlar son günlerde mendil ve su satan çocukların sayısının arttığını yetkililerin bu duruma bir çözüm bulmasını istedi. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep su 3. Sayfa Haberler

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